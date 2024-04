Netflix, questa nuova serie tv è perfetta per chi ama gli animali e la natura

Se amate gli animali e la natura e ancora di più amate scoprire le loro caratteristiche e i loro habitat in televisione, vi segnaliamo che sulla piattaforma di streaming on demand Netflix è in arrivo la serie tv che fa giusto al caso vostro.

Oltre a I segreti del polpo di James Cameron, in arrivo su Disney+, vi segnaliamo infatti che per la Giornata della Terra, che ricorre ogni 22 aprile come da istituzione da parte della Nazioni Unite, al ricco catalogo di documentari sulla natura di Netflix si aggiungerà la nuova docuserie originale Un mondo di vita, che mostra agli spettatori, guidati dalla voce di Cate Blanchett nella versione originale, le creature straordinarie e gli ecosistemi grandi e piccoli che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo vivente.

L’intenzione di questa docuserie è, come confermano gli autori James Honeyborne (produttore esecutivo) e Ben Roy (produttore della serie), raccontare due storie: nel mondo tutto è connesso da una grande rete vivente e l’attività umana e il cambiamento climatico stanno mettendo a rischio questa rete, con conseguenze che condizioneranno tutti noi. “Spesso nei documentari che facciamo non mostriamo la prospettiva più ampia di come il mondo funziona come un’unica entità” secondo Honeyborne, “e sapevamo, quindi, che il primo episodio avrebbe dovuto mostrare tutte queste incredibili connessioni da una parte all’altra del mondo. Il secondo episodio racconta come queste connessioni non siano solo intrecciate nello spazio, ma anche nel tempo. E poi nel terzo episodio esamineremo ciò che sta accadendo oggi, ovvero la rottura di queste connessioni globali. Il quarto episodio pieno di speranza esamina come possiamo riallacciare queste connessioni e quanto potenti possano essere queste creature nel ripristinare il mondo di cui abbiamo bisogno”.

Per altri contenuti scoprite queste 3 nuove serie Netflix da tenere d'occhio.

Su GOMORRA LA SERIE COMPLETA 1-5 - Edizione Speciale (BS) è uno dei più venduti di oggi.