Netflix: le serie TV a rischio cancellazione di cui non conosciamo il futuro

Tra le notizie più lette ogni mese, per quanto riguarda l'entertainment, di sicuro ci sono sempre quelle che riguardano i possibili rinnovi o cancellazioni di serie televisive. La piattaforma che più risulta difficilmente decifrabile, da questo punto di vista, è Netflix, la quale tende ad aspettare sempre molto tempo per comunicazioni in merito.

Ecco quindi che oggi vogliamo presentarvi alcune tra le migliori serie di Netflix il cui destino attualmente pare incerto. Iniziamo.

Black Mirror

La serie britannica è senza dubbio uno dei migliori esperimenti riusciti degli ultimi anni. Tra la descrizione di una società che sembra perdere sempre di più la sua anima, e un futuro a metà tra l'apocalittico e il distopico, Black Mirror ha - tra alti e bassi - sempre spostato grandi numeri di pubblico. Tuttavia, dopo più di un anno senza nuovi episodi, in molti si stanno chiedendo se la serie non tornerà mai più. Le parole di Charlie Booker, showrunner della serie, non aiutano a ben sperare per l'arrivo di altre puntate in un periodo di tempo piuttosto breve, avendo affermato di non essere sicuro che "il pubblico possa sopportare un'altra stagione di Black Mirror al momento", vedendo la situazione della nostra società attualmente. Staremo a vedere.

The Haunting

Il grande talento di Mike Flanagan ha portato agli abbonati di Netflix una serie sospesa tra l'horror e il gotico ottocentesco come The Haunting. Dopo un'ottima prima stagione dello show antologico, la seconda è stata ancora meglio - qui potrete trovare la nostra recensione di The Haunting of Bly Manor - per un prodotto che sembrava destinato a diventare un cult della piattaforma. Eppure, le cose non sembrano andare così, al momento. Lo stesso Flanagan ha dichiarato di non avere piani per un'eventuale terza stagione, almeno per ora, e sebbene Netflix si guardi bene dal cancellarla ufficialmente (comprensibilmente, visto il successo e la qualità dello show), pensiamo sia difficile un suo ritorno, almeno a breve. Un gran peccato.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle 5 serie televisive cancellate su Netflix che più ci hanno spezzato il cuore, ora la palla passa a voi: di quali show attendete con ansia il rinnovo su Netflix? Per farcelo sapere, come sempre, basta un bel commento nello spazio a essi dedicato!