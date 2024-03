Netflix, tutte le serie TV che scadono sulla piattaforma a marzo 2024

Il catalogo Netflix, come quello di tutte le altre piattaforme streaming, è in continuo aggiornamento: questo, naturalmente, vuol dire non solo nuovi arrivi, ma anche tanti addii più o meno dolorosi! Bando alle chiacchiere, dunque: quali sono le serie TV che scadranno sulla piattaforma durante il mese di marzo?

Fortunatamente per noi, questo marzo 2024 non sarà un mese troppo doloroso in tal senso: le serie che lasceranno il catalogo Netflix saranno infatti relativamente poche e, rispetto a quanto abbiamo visto in altre situazioni, non si tratterà di addii eccessivamente dolorosi.

Il primo show a dirci addio è stato, proprio durante la giornata di oggi, Case da Milionari NY; il 15 marzo sarà invece la volta di Mr. Peabody e Sherman: La Serie, lo show animato in cui i due protagonisti conducono un programma demenziale in seconda serata nel quale dei personaggi storici vagano a spasso per il tempo.

Il 17 marzo ci lascerà quindi Ultraviolet, la serie che segue le avventure di una comunità virtuale di detective impegnati a risolvere dei casi. Non un mese tragico, insomma: la grande N ci ha abituato a situazioni ben più dolorose! E voi, seguivate uno degli show che stanno per lasciarci? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, vi consigliamo 3 serie TV da vedere su Netflix questa settimana.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti di oggi.