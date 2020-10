Netflix: da Sex Education a David Beckham, le star interrogano Attenbrough sul pianeta

David Attenbrough è uno dei documentaristi più famosi al mondo, per questo molte star come Maisie Williams, David Beckham e Judi Dench sono apparse in un video di Netflix insieme a lui e le loro domande non l'hanno colto impreparato.

Dopo l'arrivo di Blue Planet 2 in 4K gli appassionati di documentari naturalistici troveranno pane per i loro denti nel nuovo film intitolato David Attenbrough: A Life On Our Planet, disponibile su Netflix dal 4 ottobre. Anche per promuovere la nuova produzione, la piattaforma streaming ha pensato di raggruppare molti volti noti del cinema, della televisione e dello sport, in modo da sensibilizzare alla tutela dell'ambiente.

"Lei ha attraversato il pianeta molte volte per trarre insegnamenti dalla natura. Se dovesse dare un messaggio ai nostri figli riguardo al futuro del nostro mondo, quale sarebbe?", gli chiede Bekham e la risposta non può che essere "Di prendersi cura del mondo selvaggio dal quale siamo separati, di tutelare gli animali che vedete e di non sprecare le cose, il cibo, l'elettricità. Di prendersi cura del mondo naturale, è la cosa più preziosa che abbiamo".

Bilie Eilish gli chiede invece come faccia ad affrontare le notizie riguardanti la distruzione di certi ambienti naturali, e l'esperto non può che dichiarare la propria tristezza rievocando il ricordo di ciò che vide quando visitò la Barriera Corallina ad anni di distanza dalla prima volta. Il cast di Sex Education gli permette invece di parlare delle importanti aree verdi cittadine, e Asa Butterfield gli chiede quale sia il suo albero preferito. Con un sorriso risponde di essere molto affezionato ad una quercia centenaria vicino a casa sua, diventata il centro di molte altre creature viventi.

Vi lasciamo al video, ricordandovi che il documentario sarà una delle nuove uscite di Netflix ad ottobre.