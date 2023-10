Netflix, primo sguardo alla serie live action di Yu degli spettri

Dopo avervi segnalato la data d'uscita di Yu degli spettri, Netflix ha diffuso in rete un nuovo sguardo ufficiale al suo prossimo remake in live-action di un altro popolare manga e anime, divenuto celebre all'inizio degli anni '90. Questa nuova versione del manga di Yoshihiro Togashi proverà a trarre vantaggio dal successo del remake di One Piece.

L'anime Yu degli spettri ha recentemente celebrato il suo 30° anniversario, e proprio in quel periodo è stata annunciata la lavorazione della nuova serie in live-action in collaborazione tra Shueisha, TOHO, ROBOT e Netflix.

La serie live-action di Yu degli spettri è uno dei tanti progetti che Netflix presenterà durante la prossima Geeked Week 2023 (annunciata per il 9-12 novembre), e il trailer dell'evento ha mostrato il primo vero sguardo alla serie in uscita, con cui Netflix vuole capitalizzare al massimo il successo di One Piece.

Mentre il cast era già stato presentato in precedenza con poster promozionali, questa è la prima vera occhiata nello show al protagonista della serie, Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi. Non è molto, ma almeno avremo presto aggiornamenti in merito, con l'arrivo del trailer vero e proprio.

La serie live-action di Yu degli spettri debutterà in tutto il mondo su Netflix il 14 dicembre. Diretta da Sho Tsukikawa con Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Teru Morii come produttore, il cast principale comprende Takumi Kitamura nel ruolo di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesuhi nel ruolo di Kazama Kuwabara, Jun Shison nel ruolo di Kurama e Kanata Hongo nel ruolo di Hiei.

"La storia originale ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno bullo delle scuole medie che muore improvvisamente in un incidente mentre cerca di proteggere un bambino. Mentre sta guardando il suo corpo morto, una donna di nome Botan, che si definisce una guida del mondo degli spiriti, gli riferisce la scioccante verità: nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, e non c'era posto per lui né in paradiso né all'inferno. Così, a Yusuke viene data la possibilità di rinascere e, dopo aver superato questo processo, diventa un Detective del Mondo Sotterraneo. Da quel momento, Yusuke si trova coinvolto in un mistero che avvolge il mondo umano, demoniaco e degli spiriti".