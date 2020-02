Netflix sigla un accordo con Alexander Wood, il co-ideatore di The Terror: Infamy

Un importante accordo è stato raggiunto tra Netflix e Alexander Woo, autore insieme al collega Max Borenstein di The Terror: Infamy, seconda stagione dell'acclamata serie The Terror.

La collaborazione tra il colosso dello streaming e Woo, che in passato è stato uno degli sceneggiatori dello show televisivo True Blood, si baserà sulla scrittura e produzione di serie TV che riguarderanno il genere drama e quello sci-fi.

A proposito di tale accordo, si è espresso con toni entusiastici Peter Friedlander di Netflix:

"Tutti noi ammiriamo la passione di Alexander Woo nel cercare di innovare lo storytelling e di creare personaggi e storie capaci di affascinare e di trascendere i generi. Siamo molto entusiasti di poterlo avere con noi e non vediamo l'ora di poter ammirare ciò che i suoi talenti sono in grado di portare sullo schermo".

Queste sono invece le dichiarazioni di Woo:

"Adoro raccontare storie che hanno un motivo di esistere, e non aspetto altro di poterle raccontare insieme ai miei nuovi colleghi con Netflix. Inoltre sono grato ad AMC per avermi dato l'opportunità di farlo con The Terror: Infamy".

Cosa ne pensate di questa collaborazione tra l'autore e il colosso dello streaming? Vi ricordiamo infine che recentemente Netflix ha annunciato la terza stagione di Sex Education attraverso un particolare video su YouTube realizzato con i protagonisti ritratti in una mostra d'arte, mentre sono giunte anche novità per quel che riguarda un episodio di Stranger Things 4, che potrebbe essere dedicato alle origini di un personaggio amato dai fan.