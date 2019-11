Netflix smentisce la voce su Imelda Staunton in The Crown 5

Netflix ha negato espressamente la notizia uscita nelle scorse ore che vorrebbe Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II nella quinta e nella sesta stagione di The Crown. Il Daily Mail aveva affermato che la star di Downton Abbey avrebbe sostituito Olivia Colman nel ruolo della monarca nelle due stagioni successive alla quarta.

Una dichiarazione di un portavoce di Netflix ha invece smentito la notizia, affermando che si tratta di discorsi prematuri:"Attualmente stiamo girando la quarta stagione di The Crown ma non abbiamo ancora commissionato altre stagioni" ha dichiarato "quindi qualsiasi notizia sul casting rimane pura speculazione".

La regina Elisabetta è stata interpretata originariamente da Claire Foy nelle prime due stagioni di The Crown, con Olivia Colman che interpreta il personaggio nella terza e nella quarta stagione, attualmente in produzione e teoricamente pronta nel 2020.



La terza stagione di The Crown è disponibile da qualche giorno su Netflix con Tobias Menzies nel ruolo del principe Filippo, Helena Bonham Carter nei panni della principessa Margaret e Ben Daniels in quelli di Lord Snowden.

Peter Morgan ha parlato della Thatcher, che sarà presente nella quarta stagione dello show Netflix sui reali britannici.

Inoltre alcuni membri del cast hanno confessato che la stagione con Lady D sarà ancora più emozionante.

The Crown è tra le serie di punta della libreria di Netflix e da pochi giorni potete vedere la terza stagione dello show con i nuovi episodi.