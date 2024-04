Netflix smetterà di fornire il numero di abbonati: si chiude un'era

Netflix ha annunciato che smetterà di rilasciare i dati relativi al numero di abbonati già dal primo quarto del 2025, spiegando come l’azienda tenderà a focalizzarsi su altri dati per tenere aggiornati gli investitori e di fatto segnando un nuovo corso per la guerra dello streaming che vede protagoniste le tante piattaforme presenti sul mercato.

Dopo aver parlato di una serie Netflix perfetta per chi ami natura e animali, torniamo ad occuparci dell’azienda californiana per riportare le intenzioni condivise su un comunicato dedicato agli investitori a proposito delle prossime comunicazioni sullo stato di salute finanziaria del colosso.

Questo le parole dell’annuncio: “Come abbiamo già detto nelle lettere precedenti, ci concentriamo sulle entrate e sul margine operativo come parametri finanziari principali, e sull’engagement (cioè il tempo trascorso) come migliore indicatore della soddisfazione dei clienti. Nei primi tempi, quando le entrate e i profitti erano scarsi, la crescita degli utenti era un forte indicatore del nostro potenziale futuro. Ma ora stiamo generando profitti e flussi di cassa disponibili molto consistenti. Stiamo anche sviluppando nuovi flussi di entrate come la pubblicità e la nostra funzione di membro extra, quindi le iscrizioni sono solo una componente della nostra crescita. Inoltre, dato che abbiamo evoluto i nostri prezzi e piani da uno singolo e più livelli con diversi prezzi a seconda del paese, ogni nuova iscrizione ha un impatto commerciale diverso. Annunceremo comunque i principali traguardi raggiunti nel numero di abbonati”.

La decisione avviene in un momento particolarmente fortunato per la piattaforma dalla N rossa, capace di raggiungere quasi 270 milioni di iscritti, di cui quasi 10 milioni soltanto nel primo quarto del 2024 con il fatturato e l’utile operativo entrambi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

In attesa di capire come la presa di posizione potrà influire sul mercato dello streaming e sulle mosse della concorrenza, vi lasciamo all’annuncio di una nuova serie Netflix basata sui lavori di Agatha Christie.

