Netflix, ecco Something is Killing the Children, serie horror dagli autori di Doctor Sleep

Uno dei fumetti indie attualmente più quotati, Something is Killing the Children di Boom! Studios, diventerà presto una serie tv che vedremo in streaming su Netflix. Trevor Macy e Mike Flanagan, rispettivamente produttore e sceneggiatore e regista di Doctor Sleep, sono attualmente impegnati nella scrittura del pilot.

Something is Killing the Children è scrittto da James Tynion IV e disegnato da Werther Dell'Edera. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Stephen Christy, dirigente di Boom!, il CEO Ross Richie e il capo della sezione TV Mark Ambrose.

Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali e Netflix non ha al momento rilasciato alcun commento. Il fumetto ha debuttato nel 2019, con un primo numero che ha venduto oltre 175.000 copie e ha avuto diverse ristampe, ed è stato tradotto in dieci lingue.

Something is Killing the Children è stato paragonato a The Walking Dead, e non è difficile immaginare che la piattaforma streaming si auguri anche un successo paragonabile alla longeva serie zombie, e a una versione più adulta e matura di Buffy L'Ammazzavampiri, e affronta anche tematiche legate al mondo LGBTQ. La trama del primo arco narrativo è ambientata in una città in cui i mostri si nutrono di bambini, con un adolescente sopravvissuto che racconta storie a cui nessun adulto crede. In questo scenario entra una misteriosa donna di nome Erica Slaughter.

Nel futuro di Netflix, invece, non ci sarà la serie Cursed con Katherine Langford, recentemente cancellata dalla piattaforma streaming.