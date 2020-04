Netflix sposterà l'uscita della seconda stagione di The Witcher?

La prima stagione di The Witcher è stata uno dei fenomeni di questa stagione televisiva: la serie con Henry Cavill, forte anche di una fanbase già piuttosto solida grazie ai libri e ai videogiochi, è stata sicuramente una giocata riuscita da parte di Netflix.

Neanche il tempo di concludere il primo ciclo di episodi, dunque, che la macchina si era già messa in moto per cominciare i lavori sulla seconda stagione: la produzione era ufficialmente partita lo scorso febbraio, prima di venire inevitabilmente sospesa a marzo a causa dello scoppio dell'emergenza coronavirus.

Da allora, comunque, della seconda stagione di The Witcher non si hanno più notizie certe: con le riprese che difficilmente riprenderanno a breve l'ipotesi di uno slittamento è tutt'altro che improbabile, ma ad oggi la serie è ancora programmata per debuttare nel corso del 2021. Vedremo, a questo punto, se le condizioni permetteranno a Netflix di portare a termine le riprese in tempo per presentare i nuovi episodi dello show durante il prossimo anno.

Alcune settimane fa, d'altronde, un caso di coronavirus è stato registrato proprio nel cast di The Witcher: si tratta di Kristofer Hivju, noto anche per aver interpretato Tormund in Game of Thrones. Un aggiornamento dalla quarantena, intanto, è arrivato anche da parte del protagonista di The Witcher Henry Cavill.