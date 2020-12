Netflix, ecco gli stipendi dei dirigenti per il 2021: le cifre sono pazzesche

Il variegato catalogo di Netflix è uno dei motivi per il successo della piattaforma streaming, che ha visto aumentare nel corso degli anni il suo numero di abbonati. Scopriamo quindi quale sarà il salario e i bonus che i dirigenti di Netflix riceveranno nel corso del 2021.

La multinazionale dell'intrattenimento ha fatto sapere con una nota quali bonus il co-CEO Reed Hastings e il suo collega Ted Sarandos riceveranno nel corso del 2021, oltre ad aver specificato il salario ottenuto per la loro posizione in azienda. In particolare il presidente Reed Hastings guadagnerà 650 mila dollari come stipendio, mentre i bonus saranno pari a 34 milioni di dollari in azioni. Anche Ted Sarandos riceverà delle azioni, ma un numero minore: si tratta di "solo" 14 milioni di dollari, mentre il suo stipendio si aggirerà sui 20 milioni di dollari annui. Sono cifre elevate, che confermano il grande successo ottenuto da Netflix nel corso del 2020 anche a causa della pandemia di Coronavirus, che ha costretto molte persone a rimanere a casa.

A causa del COVID diversi dirigenti di aziende hanno promesso di ridurre parte del loro stipendio, Ted Sarandos e Reed Hastings invece non hanno ancora annunciato i loro piani. Per concludere la notizia vi segnaliamo il trailer di Strappare Lungo i Bordi, serie di animazione di Netflix ispirata alle opere di Zerocalcare.