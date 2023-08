Netflix, stop alle riprese: fermata la stagione 2 di una delle serie tv più famose

Dopo aver entusiasmato il pubblico con una prima stagione che è andata al di là di ogni aspettativa, le riprese della seconda stagione di The Diplomat erano cominciate a tempo di record. I piani di Netflix si sono però dovuti arrestare a seguito dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori che sta colpendo Hollywood.

Sono già stati svelati alcuni dettagli della trama della seconda stagione di The Diplomat, con i lavori che erano cominciati immediatamente dopo la messa in onda della prima parte dello show.

Alcune foto dal set hanno infatti dimostrato che le riprese del secondo capitolo erano già cominciate il 3 giugno del 2023, a meno di due mesi di distanza dalla pubblicazione dei primi episodi rappresentando un caso quasi inedito per quanto riguardi i rinnovi, quasi mai tanto automatici, di una nuova serie tv.

Nonostante l’entusiasmo dimostrato dalla piattaforma di produzione e di streaming, e il fatto che le riprese si svolgano nel Regno Unito, con le regole dello sciopero degli attori leggermente differenti, un rappresentante di Netflix ha confermato che The Diplomat è in pausa, in attesa che i problemi dell’industria vengano risolti e che i lavori possano ricominciare.

Siamo sicuri, data la celerità nella conferma dello show, che la piattaforma dalla N rossa farà di tutto per fare in modo che i lavori ricominceranno al più presto, per quanto la situazione non possa dipendere in alcun modo dalle volontà dell’azienda.

In attesa di capire quando ricominceranno i lavori, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di The Diplomat.