Netflix e lo strano caso della serie sci-scomparsa: 55 milioni spesi, 0 episodi finiti

Nonostante avesse diretto un solo film in carriera, ovvero 47 Ronin, il kolossal fantasy con Keanu Reeves distrutto dalla critica, Netflix acquistò dal regista Carl Rinsch una nuova serie fantascientifica e investì nel 2018 ben 55 milioni di dollari per realizzarla. Diversi anni dopo il conto degli episodi girati e completati è ancora pari a zero.

Dopo aver vinto una battaglia per i diritti della serie contro Amazon, Netflix non aveva idea che sarebbe andata incontro a un fiasco produttivo.

Il progetto con il signor Rinsch si è trasformato in un fiasco costosissimo, un microcosmo dell'era delle spese dispendiose cui gli studios hollywoodiani stanno cercando di porre fine. Netflix ha bruciato più di 55 milioni di dollari per lo show di Rinsch, dandogli una libertà quasi totale in termini di budget e creatività, ma non ha mai ricevuto un singolo episodio finito.

Subito dopo aver firmato il contratto, il comportamento del signor Rinsch è diventato sempre più irregolare, secondo quanto riferito da membri del cast e della troupe dello show, da testi ed e-mail esaminati dal New York Times e da documenti del tribunale in una causa di divorzio intentata dalla moglie. Sosteneva di aver scoperto il meccanismo di trasmissione segreto di Covid-19 e di essere in grado di prevedere i fulmini. Ha scommesso gran parte del denaro ricavato da Netflix sul mercato azionario e sulle criptovalute. Ha speso milioni di dollari in numerose Rolls-Royce, mobili e abiti firmati.

Il signor Rinsch e Netflix sono ora impegnati in un procedimento di arbitrato riservato avviato dal signor Rinsch, che sostiene che l'azienda abbia violato il loro contratto e gli debba almeno 14 milioni di dollari di danni. Netflix ha negato di dovere qualcosa al signor Rinsch e ha definito le sue richieste un'estorsione.

Thomas Cherian, portavoce di Netflix, ha dichiarato che l'azienda aveva fornito finanziamenti sostanziali e altro supporto alla serie di Rinsch, ma "dopo molto tempo e sforzi, è diventato chiaro che il signor Rinsch non avrebbe mai completato il progetto che aveva accettato di realizzare, e così lo abbiamo cancellato".

Nel concedere a Rinsch condizioni così generose, Netflix ha ignorato diversi segnali di allarme. Prima di tutto, anche sul suo set precedente, 47 Ronin, Rinsch aveva avuto scontri con i produttori che avevano portato alla sua esclusione dalle fasi del montaggio. Un altro era il passato travagliato del progetto. All'epoca, il signor Rinsch era ancora in lotta con 30West e altri investitori iniziali. (Questi ultimi hanno ricevuto 14 dei 61 milioni di dollari da Netflix grazie a un accordo legale). Inoltre, la serie non disponeva di una sceneggiatura completa.

Netflix ha anche trascurato la reputazione a rischio del signor Rinsch a Hollywood. Stuber, il produttore che si era scontrato con lui per Ronin, era entrato a far parte della divisione cinematografica di Netflix un anno prima. La signora Holland, responsabile dei contenuti originali della società, non lo ha consultato prima di acquistare il progetto di Rinsch, intitolato Conquest.

Per la storia completa di questo disastro produttivo, che sarebbe potuto essere evitato se solo Netflix avesse prestato maggior attenzione, vi invitiamo ad andare sulle pagine del New York Times.