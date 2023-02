Netflix, nuova strategia: Showtime acquista serie cancellate, si parte da Uncoupled 2

Uncoupled, la serie comedy con Neil Patrick Harris targata Netflix, tornerà ma con una nuova casa. La decisione di produrre una seconda stagione è stata decisa di Showtime dopo che il marchio sta puntando ad un nuovo rilancio dei suoi contenuti mainstraem e popolari.

Dopo la cancellazione di Uncoupled dopo solo una stagione da Netflix, non tanti avevano sperato di vedere la serie tv sotto una nuova bandiera. La serie, secondo i produttori Showtime si inserirà il tre filoni di contenuti che la casa di produzione televisiva sta tentando di instaurare. La possibilità che la serie con Neil Patrick Harris potesse essere cancellata dal gigante dello streaming era cominciata a circolare già alla fine del 2022 mettendo i produttori in allerta e tentando di trovare una soluzione "salva vita".

L'esperienza di Uncoupled può essere paragonata a quella di Minx cancellata da HBO Max e acquista per una seconda stagione da Starz. In questo periodo di grande confusione e cancellazioni del mondo della tv sembra che le uniche serie a "sopravvivere" sia solo le più forti capaci di attrarre una enorme quantità di pubblico. Per le piccole serie, fatte per un pubblico più di nicchia, sembra quasi che non ci sia spazio di sopravvivenza.

Con la seconda stagione di Uncoupled torneremo a seguire Michael, agente immobiliare, costretto a reagire ad una rottura dopo tantissimi anni di relazione. La chiusura della prima stagione che sembrava rimescolasse tutte le carte in tavola, sicuramente potrebbe dare ottimi spunti per una seconda. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!