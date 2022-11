Netflix, lo streamer domina le classifiche con The Watcher e Cabinet of Curiosities

Netflix continua a spazzare via la concorrenza e domina l'ultima classifica Nielsen Streaming che comprende la settimana dal 24 al 30 ottobre. Ben cinque degli show Netflix sono in testa nella Top 10 delle visualizzazioni. Una serie di titoli che sta ottenendo incredibili risultati, utili per lasciarsi alle spalle gli avversari.

In attesa del dicembre 2022 di Netflix, titoli che spopolano nella classifica Nielsen sono The Watcher, la serie di Ryan Murphy con Naomi Watts e Bobby Cannavale, insieme a Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, l'adattamento del libro From Scratch - La forza di un amore, il reality show Love is Blind, e il poliziesco The Good Nurse, con protagonisti Eddie Redmayne; questi titoli hanno tutti superato il miliardo di minuti di visualizzazione.



Un'impresa raggiunta anche da altre piattaforme ma per Netflix si tratta della quinta volta dal 2020. Dall'inizio del 2020 ad oggi soltanto 14 delle 148 settimane di misurazione registrate hanno presentato in classifica cinque o più titoli con un miliardo di minuti di visualizzazione.



Nella settimana antecedente ad Halloween in particolare The Watcher si è posizionata in cima alla classifica Nielsen per la seconda settimana consecutiva con 1,2 miliardi di minuti visualizzati.

In seguito Cabinet of Curiosities ha debuttato al secondo posto con 1,1 miliardi di minuti.



Risultati eccezionali per lo streamer, che non si è fermato qua: ecco il ricchissimo novembre di Netflix, con l'arrivo di serie come The Crown e 1899, dai creatori di Dark. Due titoli garanzia di successo.