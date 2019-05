Netflix stringe un accordo con Dark Horse Comics per produrre nuovi show

Se da una parte Netflix ha deciso di interrompere la sua collaborazione con Marvel, dall'altra sembra aver trovato un nuovo partner nella Dark Horse Comics.

Come annuncia il The Hollywood Reporter, Netflix ha stretto un accordo con la Dark Horse Comics. Le due hanno collaborato al serial televisivo The Umbrella Academy, recentemente confermato per una seconda stagione, e al film Polar con Mads Mikkelsen. "Siamo molto eccitati riguardo questo accordo con le persone talentuose di Netflix" ha spiegato Mike Richardson della Dark Horse "Abbiamo un rapporto di lavoro molto forte con loro e abbiamo una library su cui lavorare e, come visto di recente, Netflix è il partner adatto per portare le nostre storie su schermo in giro per il mondo".

Cindy Holland di Netflix ha anticipato "il team di Netflix sta già lavorando duramente con Dark Horse per ricercare proprietà interessanti da adattare che vadano oltre i supereroi tradizionali. Pensiamo al fantasy, all'horror o ai prodotti per famiglie. Progetti che pensiamo che i nostri fan possano amare".

Secondo dei report, la prima stagione di The Umbrella Academy è stato un successo su tutti i fronti, generando 45 milioni di visualizzazioni.

La Dark Horse è da sempre nel campo dell'intrattenimento e del cinema. I due film su Hellboy, incluso il recente reboot, sono originati dai fumetti Dark Horse cosi come il deludente R.I.P.D. del 2013. Agli albori dei cinecomic ad Hollywood, i filmaker saccheggiarono i fumetti Dark Horse e proposero al cinema The Mask e TimeCop.

Attualmente Dark Horse sta lavorando anche con Syfy al serial tv Resident Alien.