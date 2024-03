Netflix, nuovo studio rivela: il 10% degli utenti condivide ancora le password

La lotta di Netflix e di tutte le altre piattaforme di streaming alla condivisione delle password degli account degli utenti si è fatta più aspra con il passare del tempo. Nonostante i risultati raggiunti, però, una ricerca afferma che il 10% dei profili continuano a essere condivisi al di fuori di quelle che sono le regole imposte dal contratto.

Dopo aver parlato di tre serie a cui dare uno sguardo su Netflix, torniamo ad occuparci del servizio dell’azienda californiana per riportare i dati relativi alla pratica delle condivisioni di password da parte degli utilizzatori statunitensi.

Secondo uno studio effettuato da Leichtman Research Group e condotto su 2500 famiglie statunitensi, la percentuale di account condivisi in maniera illegittima, sebbene in ribasso rispetto agli anni scorsi, continuerebbe ad essere rilevante.

Se esteso a livello globale e considerando i 260 milioni di utenti Netflix nel mondo, i fruitori della piattaforma non paganti si assesterebbero intorno ai 26 milioni, portando a un possibile mancato guadagno di oltre 200 milioni di dollari.

In questo senso, la piattaforma dalla N rossa si starebbe muovendo sempre di più nella promozione del piano condiviso a pagamento, che starebbe fruttando i primi risultati e che potrebbe aiutare ad arginare il problema, almeno per quanto riferito in un comunicato della stessa Netflix: “In questa fase, la condivisione a pagamento è il nostro business normale, permettendoci di costruire una base molto più grande da cui crescere e permettendoci di penetrare efficacemente il mercato di 500 milioni di famiglie”.

In attesa di capire le prossime mosse dei diversi servizi di streaming per ovviare all’uso scorretto da parte degli utenti, vi lasciamo all’annuncio da parte di Netflix di due nuove serie true crime.

Su True Detective - Stagioni 1-3 - Blu Ray (9 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.