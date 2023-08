Netflix, nonostante il successo di Squid Game gli attori coreani sono pagati una miseria

Netflix non pagherebbe i residua agli attori sudcoreani nonostante i grandi successi di Squid Game e The Glory. Negli ultimi anni lo streamer ha ampliato la propria libreria di contenuti originali sudcoreani con show come la serie che ha debuttato nel 2021; Squid Game rimane lo show più visto di sempre sulla piattaforma.

A giugno Netflix ha svelato new entry in Squid Game 2 ma il problema persiste nel mondo dello spettacolo. Ad inizio anno Netflix annunciato un'importante espansione della sua lista di contenuti coreani per il 2023. Tuttavia, un report pubblicato sul Los Angeles Times, spiega che Netflix non pagherebbe i residual agli attori coreani, come spiegato da Song Chang-gon, attore e presidente di Korea Broadcasting Actors Union.



Chang-gon ha spiegato che lo streamer si rifiuta di incontrare il sindacato:"Una delle loro prime priorità quando entrano nel mercato locale dovrebbe essere quello di stabilire un canale di comunicazione con gruppi come noi. Ma non c'è alcuna risposta... Il problema è che i grandi budget di produzione di Netflix non sono distribuiti equamente. La maggior parte di questi soldi va ad attori famosi o agli sceneggiatori famosi. Per la maggior parte degli attori secondari i salari sono rimasti fermi o addirittura diminuiti... "

Un impegno gravoso, quello richiesto agli interpreti:"Le riprese per i Netflix Original, in particolare generi come zombie o creature particolari, sono molto più laboriose. Ci si aspetta ancora che gli attori si presentino per tutte le riprese necessarie per girare un episodio senza un compenso aggiuntivo sufficiente... C'è senza dubbio un terreno comune che può essere trovato tra noi e SAG-AFTRA. Sarebbe utile che organizzazioni simili che rappresentano attori di tutto il mondo si impegnassero l'una con l'altra per costruire un senso di solidarietà. Penso che sia importante".



Lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ormai prosegue da settimane e le prime ripercussioni sulle lavorazioni dei film e le serie di Hollywood e sulle uscite dei prodotti si stanno già manifestando.