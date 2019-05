Netflix e la Sugar23 Production stringono un accordo pluriennare per serie tv

Netflix e la Sugar23 Production, casa di produzione di Michael Sugar, hanno stretto un accordo per la programmazione di serie tv basate su sceneggiature già scritte, anche se prevedono di considerare anche serie tv senza copione.

Tra gli ultimi accordi di Netflix, uno ha fatto discutere più di altri: fonti attendibili fanno commenti pungenti su questo nuovo accordo tra Netflix e la Sugar23 Production, di Michael Sugar per la produzione di serie tv, definendolo un affare insolito e particolarmente vantaggioso considerando Michael Sugar un produttore che sostanzialmente non scrive. Questo accordo arriva dopo che Sugar è stato il produttore esecutivo della serie Maniac di Netflix, diretta dallo straordinario Cary Fukunaga, e interpretata da Emma Stone, Jonah Hill e Justin Theroux.

Sugar ha lavorato con Netflix in precedenza anche per quanto riguarda serie tv come The OA e 13 Reasons Why, e ha inoltre vinto un Oscar per aver prodotto Spotlight, vincitore del premio più ambito del cinema nella categoria miglior film. Sugar è anche produttore del film diretto da Steven Soderbergh The Laundromat, con protagonisti Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas, ma tra i film della Sugar23 presenti su Netflix non è finita: l'adattamento del magazine Atlantic del Dr. Rapp, la storia del rapper sessantenne, scritto da John Hamburg che si occuperà anche di dirigerlo e di altri adattamenti cinematografici, come del libro di Erica Katz, The Boys' Club, di Tell me Everything, scritto e diretto da Leslye Headland e del racconto Faun di Joe Hill.

Un accordo forse insolito sì, e che prevede la possibilità di realizzare sceneggiature senza copione, o almeno di considerarne l'idea, ma è senza dubbio stato deciso dopo una serie di collaborazioni.