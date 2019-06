Netflix svela cast e trama di White Lines, nuova serie del creatore de La casa di carta

In attesa del ritorno della Banda del Professore ne La casa di carta - Parte 3, in arrivo il prossimo 19 luglio, Netflix ha svelato in queste ore diverse informazioni relative alla nuova serie creata da Alex Pina, già ideatore dell'amatissima serie spagnola, pronto a una nuova avventura con il progetto White Lines.

Si tratta di un crime-drama composto da 10 episodi, le cui riprese cominceranno a fine mese per protrarsi fino a ottobre. Le location scelte dalla produzione sono le Isole Baleari, tra cui Minorca e Ibiza. Oltre ad aver scritto l'intera serie, Pina sarà anche showrunner di White Lines, mentre a dirigere troveremo Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way e Alvaro Brechner.



Netflix ha anche svelato il cast, guidato da Laura Haddock (Guardiani della Galassia), Marta Milans (Shazam) e Juan Diego Botto. La storia di White Lines inizia dopo il ritrovamento del corpo di un DJ di Manchester, scoperto venti anni dopo la sua scomparsa a Ibiza, quando la sorella torna nella meravigliosa isola spagnola per scoprire la verità sulla morte del fratello. Le sue indagini la condurranno in un elettrizzante mondo fatto di discoteche, bugie e insabbiamenti, costringendola ad affrontare i suoi lati più oscuri.



White Lines non ha ancora una data d'uscita ufficiale.