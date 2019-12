Netflix svela la data di uscita di Locke & Key: ecco il poster ufficiale

A diversi mesi di distanza dalla prima foto della famiglia Locke, Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita dell'atteso adattamento televisivo di Locke & Key.

Basata sulla celebre serie di fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, la serie debutterà nel catalogo del servizio streaming il 7 febbraio 2020. Dopo i falliti tentativi di sviluppo di 20th Century Fox e Hulu, gli amanti del fumetto originale potranno finalmente mettere gli occhi su un adattamento live-action.

In calce alla notizia potete trovare il suggestivo poster ufficiale dello show.

"Dopo che il loro padre è stato ucciso in circostanze misteriose" recita la sinossi ufficiale diffusa da Netflix (via Comicbook). "i tre fratelli Locke e la loro madre si trasferiscono nella loro casa ancestrale, la Keygouse, che scoprono essere piena di chiavi magiche che potrebbe essere legate alla morte del padre. Mentre i ragazzi esplorano le chiavi e i loro poteri unici, un misterioso demone si risveglia - e non si fermerà davanti a nulla per rubarle."

Creata da Carlton Cuse e Meredith Averill, questa serie coming-of-age parla di amore, perdita, e degli irremovibili legami che determinano una famiglia. I primi due episodi della serie saranno diretti da Michael Morris (Better Call Saul). Cosa vi aspettate da questo adattamento? Fatecelo sapere nei commenti.