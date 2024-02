Netflix svela le foto profilo di Avatar: La Leggenda di Aang: quale sceglierete?

Sebbene vi siano alcune differenze tra differenze tra la versione live-action di Avatar: La Leggenda di Aang e la serie animata omonima, lo show targato Netflix sembra non aver deluso le aspettative.

Come spesso è accaduto per gli spettacoli di maggior successo usciti sulla piattaforma streaming, anche in questo caso Netflix ha ampliato la sua "collezione" di icone da associare al profilo utente, rendendo disponibili quelle con i volti dei personaggi di Avatar: La Leggenda di Aang. La serie live-action, che ha debuttato la scorsa settimana, si trova infatti nella Top 10 delle serie Netflix più viste negli Stati Uniti (ma anche in Italia non è da meno, visto che si trova attualmente al secondo posto della classifica). Le prime reazioni su Rotten Tomatoes ad Avatar: La Leggenda di Aang, piuttosto buone, lasciavano in parte presagire un simile riscontro di pubblico.

Avatar: La Leggenda di Aang potrebbe tornare per una seconda stagione (e addirittura per una terza), come suggeriscono i numerosi cliffhanger con cui si conclude lo spettacolo a cui abbiamo avuto modo di assistere in questi giorni. Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito, anche se è probabile che dovremo pazientare un bel po' per vedere i nuovi episodi. In attesa di notizie certe in merito, non ci resta che celebrare la serie tv con la nuova linea di icone. Questa include, ovviamente, il personaggio di Aang (con e senza Stato Avatar) e altre figure secondarie, ma a loro volta importanti, come Suki e Iroh. Presenti anche Appa e Momo.

