Netflix svela il ricco programma per l'Italia: in arrivo nuovi film e serie tv originali

Sono più di 50 le serie in attesa di rinnovo da Netflix, ma non solo. All’ evento See What’s Next a Roma sono stati svelati i nuovi contenuti originali prodotti in Italia che verranno distribuiti dalla piattaforma.

I film sono “Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini e il Fabbricante di Lacrime di Alessandro Genovesi. Le serie Tv saranno Storia della mia famiglia e Adorazione.

Il comunicato Netflix recita: “Netflix conferma il proprio impegno Italia e annuncia quattro nuovi progetti. Presentata oggi la line up delle produzioni italiane che vedranno la luce nel prossimo futuro. Graditi ritorni e novità in un’offerta varia e ricca all’insegna dell’autenticità, del coraggio e dell’unicità”

Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani di Netflix, ha dichiarato che gli ordini dimostrano che la piattaforma streaming rimane "impegnata con convinzione nei nostri investimenti in Italia e nelle storie italiane, continuando il nostro impegno a lungo termine verso il Paese e la sua comunità creativa".

Netflix ha aperto un ufficio in Italia nel 2022. All’inaugurazione ha partecipato anche il co-CEO della piattaforma Reed Hastings, che ha dichiarato:

“Il sogno di Netflix è supportare la creatività in tutto il mondo. Stiamo espandendo i nostri film premium e le nostre serie incredibili e vogliamo realizzare ogni tipo di nuovo contenuto, non solo da produttori affermati, ma anche permettendo a nuove voci di condividere ciò che è davvero unico dentro Netflix. Si tratta di storie che sono Made in Italy e che vengono guardate da tutto il mondo. È stato emozionante venire in visita qui.”

