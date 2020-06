Finalmente luglio è arrivato e con esso una delle succulente uscite di Netflix, tanto attese dal pubblico della piattaforma: ovviamente stiamo parlando di The Umbrella Academy 2, ma chissà che non troviate qualche altro intrigante titolo da aggiungere alla watchlist.

1 Luglio

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt (S2)

Teen Titans Go! (s1)

Unsolved Mysteries (S1), Netflix Original prodotto dallo stesso team di Stranger Things.

3 Luglio

Le ragazze del centralino (S5 - Parte 2)

JU-ON: Origins (S1), horror Netflix Original

Il club delle babysitter (S1), reboot Netflix Original

4 Luglio

Hook (S1), drama coreano, un episodio a settimana

5 Luglio

The Underclass (S1), un episodio a settimana

8 Luglio

Stateless, Netflix Original, miniserie australiana con protagonista Yvonne Strahovski.

Dating Around: Brasile, reality show

31 Luglio

The Umbrella Academy (S2), Netflix Original

Cosa ne pensate? Fateci sapere quali serie spettate con ansia