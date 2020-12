Netflix svela le serie più viste del 2020: Ecco la lista completa

Dopo aver scoperto tutte le serie Netflix in arrivo a dicembre, vi segnaliamo questa lista condivisa dal colosso dello streaming con l'elenco degli show presenti nel suo catalogo che hanno avuto più successo nel 2020.

La concorrenza di Disney+ e degli altri servizi streaming non sembra aver intaccato Netflix, le cui visualizzazioni si mantengono su livelli altissimi. Di seguito trovate quindi un elenco con le opere più viste nel 2020, ma bisogna fare una precisazione: il colosso dello streaming ha infatti annunciato di aver cambiato il mondo in cui viene contata una visualizzazione, mentre prima si consideravano gli utenti che avevano guardato almeno il 70% di un episodio, ora Netflix considera tra il pubblico tutti quelli che hanno visto almeno due minuti di una puntata. Ecco la lista

La Casa di Carta 4, 65 milioni di visualizzazioni

Tiger King, 64 milioni

Too Hot to Handle, 51 milioni

Ratched, 48 milioni

The Umbrella Academy 2, 43 milioni

Non ho mai..., 40 milioni

Space Force, 40 milioni

Lucifer 5, 38 milioni

Floor is Lava, 37 milioni

L'amore è cieco, 30 milioni

Ozark 3, 29 milioni

The Last Dance, 23 milioni

I dati presi in considerazione sono quelli dei primi 28 giorni in cui sono disponibili le serie, dall'elenco possiamo notare il grande successo de La Casa di Carta, che si conferma come una delle opere più viste a livello mondiale. In seconda posizione invece è presente Tiger King, documentario che ci racconta la storia di Joe Exotic e del mondo dei proprietari di parchi per grandi felini. Fateci sapere nei commenti se avete visto questi show, nel frattempo vi segnaliamo una nuova serie di David Lynch per Netflix.