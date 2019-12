Netflix svela The Midnight Gospel, nuova serie animata dal creatore di Adventure Time

Aumentano sempre di più i prodotti originali del colosso dello streaming: dopo aver visto le prime foto della serie Netflix su Arsene Lupin, scopriamo adesso l'ultima fatica di Pendlenton Ward, autore di Adventure Time.

Si intitolerà "The Midnight Gospel", al lavoro, oltre al celebre creatore delle avventure di Finn e Jake, troveremo anche il comico Duncan Trussell. Lo studio Titmouse si occuperà di creare gli otto episodi che compongono la prima stagione, la casa di animazione è famosa per essere stata al lavoro sulle puntate di "Big Mouth", altra serie animata presente su Netflix.

Protagonista dell'opera sarà Clancy, uno spacecaster che si dovrà occupare di un simulatore di universi mal funzionante, nel corso della storia abbandonerà le comodità di casa per viaggiare nelle varie galassie con lo scopo di intervistare gli esseri che abitano dei mondi ormai in distruzione. Le vicende saranno prese dalle interviste fatte dall'autore del podcast intitolato "Duncan Trussell Family Hour".

Le aspettative per la serie sono molto alte, in quanto tutti i fan di Adventure Time saranno ansiosi di ritrovare quegli elementi che hanno reso famoso il cartone andato in onda per dieci stagioni e recentemente conclusosi.

Per finire vi segnaliamo il rinnovo della serie di Netflix Special per la seconda stagione, opera candidata a quattro Emmy.