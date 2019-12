Netflix sta sviluppando una docu-serie sui luoghi più infestati degli Stati Uniti

Netflix si appresta ad addentrarsi in un viaggio misterioso e spaventoso, sviluppando una docu-serie incentrata sui luoghi più infestati degli Stati Uniti.

Come riportato da Variety, il progetto è ancora senza nome ed è prodotto dalla Imagine Entertainment, di Ron Howard e Brian Grazers. A dirigere gli episodi, ci sarà Joe Berlinger. Quest'ultimo è il regista del documentario Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes (Ted Bundy-fascino criminale), ma anche il film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, con Zac Efron nei panni del famoso serial killer.



Il nuovo progetto viene descritto come "uno studio coraggioso e meticoloso di alcune delle zone infestate più famose in America". Gli autori non avranno di certo penuria di luoghi da indagare, ma al momento non si quali posti saranno scelti.



L'annuncio di questo nuovo documentario è stato incluso in un report sulla compagnia di produzione, in cui è stato rivelato che Imagine Entertainment ha circa 20 prodotti, tra documentari e progetti televisivi, che verranno distribuiti su Netflix, Showtime e Apple TV+.



Segnaliamo che The Ted Bundy Tapes è disponibile su Netflix, anche se il colosso dello streaming aveva espresso qualche preoccupazione riguardo il fatto che Ted Bundy fosse ritenuto attraente dal pubblico.

Infine, se siete appassionati di case infestate, non possiamo che rimandarvi a The Haunting of Hill House, la riuscita serie horror ispirata dal celebre romanzo di Shirley Jackson.