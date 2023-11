Netflix, Ted Sarandos esulta per la fine dello sciopero: 'Bello essere tornati'

La conclusione degli scioperi sia degli sceneggiatori che degli attori hanno permesso agli studios di Hollywood e alle piattaforma di streaming di tornare a pieno regime lavorativo, anche se nei prossimi mesi verrà sicuramente percepita la mancanza di un po' di offerta. Festeggia anche Netflix che potrà finalmente tornare sul red carpet con i cast.

Quattro giorni dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA, Netflix ha srotolato il tappeto blu domenica per la prima première hollywoodiana post-sciopero di una grande produzione dello studio alla quale hanno partecipato i membri del cast: parliamo della sesta stagione del royal drama britannico The Crown.

Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos, uno dei quattro amministratori delegati degli studios che hanno contribuito a mediare gli accordi con la WGA e la SAG-AFTRA coinvolgendosi personalmente nelle fasi finali delle trattative con le corporazioni, ha potuto gioire dell'accordo raggiunto tra le parti.

"È un'emozione", ha dichiarato Sarandos a Deadline, parlando della prima première di un grande studio con attori e sceneggiatori dopo più di sei mesi. "Non esco da mesi, quindi questa è anche la mia prima serata fuori. È fantastico".

Sarandos ha anche fatto i suoi primi commenti pubblici su come si è sentito quando lo sciopero della SAG-AFTRA è finalmente finito: "Sono entusiasta di essere tornato e di riavere tutti a casa", ha detto.

Questo è stato il primo fine settimana libero dopo un po' di tempo per Sarandos che, insieme all'amministratore delegato della Disney Bob Iger, all'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery David Zaslav e al presidente della NBCUniversal Donna Langley, è stato impegnato nella maratona di negoziati che ha portato a un accordo dopo settimane di tira e molla.

Venerdì scorso il consiglio nazionale della SAG-AFTRA ha approvato l'accordo con l'86% di voti (non all'unanimità), che ora verrà inviato ai soci per la ratifica. "Lo spero", ha detto Sarandos quando gli è stato chiesto se fosse ottimista sull'esito dell'accordo. "Ora è tutto davanti ai membri, quindi spetta a loro ratificarlo".

Sarandos era felicissimo alla sfarzosa première che ha fatto seguito a mesi di eventi per lo più dedicati ai fan, utilizzati dagli studios per lanciare nuovi film e serie durante gli scioperi. (Tra i membri del cast presenti stasera c'erano Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce e Khalid Abdala). Su queste pagine potete recuperare il trailer di The Crown 6.

Ha percorso il tappeto del Regency Village Theatre di Westwood, stringendo mani e scattando foto con il cast insieme a Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix. Si è anche fermato a scattare foto con il suo smartphone ad alcuni dei costumi della sesta stagione che erano esposti all'evento.