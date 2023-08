Netflix, The Witcher con Henry Cavill ha ispirato i combattimenti di Zoro in One Piece

Sapete che c'è un filo diretto che collega i combattimenti del Geralt di Rivia di Henry Cavill visti nella stagione 3 di The Witcher e quelli di Zoro nel remake live-action di One Piece prodotto e distribuito da Netflix?

Si tratta del regista e produttore esecutivo di One Piece Marc Jobst, che nel corso della sua lunga carriera (che include tra gli altri anche le serie Marvel Daredevil, Luke Cage, The Punisher e show originali come Hannibal e Hemlock Grove) ha lavorato a lungo anche sul set della serie tv fantasy con Henry Cavill. Ecco che cosa ha detto, nel corso di una recente intervista promozionale, a proposito delle similitudini tra i combattimenti di The Witcher e quelli di One Piece:

"Per ottenere il giusto livello di fluidità, una delle cose che ho imparato mentre giravo il duello con la spada per il pilot di The Witcher è che se hai un operatore che fa parte della squadra degli stuntman, allora la coreografia della cinepresa ne trarrà beneficio. Nel combattimento con la spada di Henry Cavill, dato che l'attore era molto bravo nei duelli all'arma bianca, volevo metterlo in mostra. Quelle abilità nell'incredibile atletismo, nella coreografia, nella bellezza dei movimenti, sono difficili da replicare. E quando parliamo di Zoro, quando parliamo di Nami, quando parliamo di Luffy, che sono i tre personaggi con cui ho avuto a che fare nei primi due episodi, sono tutti combattenti altamente qualificati, e quindi ho cercato di replicare quello stile di messa in scena utilizzando un operatore stuntman."

A questo proposito vi rimandiamo al trailer finale di One Piece: la serie è disponibile su Netflix da oggi 31 agosto.