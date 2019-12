Su Netflix è il giorno di The Witcher: ecco il punteggio dello show su Rotten Tomatoes

Il fatidico 20 dicembre è arrivato, e con esso il tanto atteso esordio di The Witcher su Netflix: la serie con protagonista Henry Cavill era uno dei prodotti più attesi di quest'anno e le aspettative intorno ad essa erano decisamente alte.

Dalle prime recensioni apparse in rete possiamo dunque capire se queste ultime siano o meno state rispettate: i trailer e le immagini rilasciati finora avevano comunque destato ottime sensazioni tra i fan, ma ovviamente questo non è garanzia di una buona riuscita del prodotto finale.

A giudicare da quanto si legge su Rotten Tomatoes il gradimento è piuttosto altalenante in queste prime fasi: se i fan premiano la serie con un ottimo 89%, infatti, le recensioni del sito si fermano ad un decisamente più cauto 60%.

Nei commenti leggiamo pareri entusiasti così come altri più tiepidi, da chi definisce lo show un grande adattamento e chi, invece, lo accoglie in maniera più fredda accusandolo, in alcuni casi, di cadere in un eccessivo tentativo di imitazione di franchise celebri come Il Signore del Anelli o Game of Thrones.

Henry Cavill, intanto, ha consigliato di non leggere i libri prima di guardare The Witcher; proprio lo scrittore Andrzej Sapkowski ha ammesso di non avere ancora idea di come sia stato capace di scrivere i libri di The Witcher.