Netflix Top 10: una nuova serie tv porta i suoi intrighi politici al primo posto

La classifica delle serie tv più viste su Netflix del weekend ha visto una nuova serie tv prendere, al debutto, il primo posto, scalzando The Night Agent dal podio degli show più seguiti d’america sulla piattaforma della N rossa.

Aprile si avvicina alla sua conclusione e con il mese nuovo arrivano anche i consigli sulle serie da vedere su Netflix nel mese di maggio oltre a quelli presenti nelle classifiche del colosso dell’intrattenimento che si fanno sempre più intriganti e legate a temi internazionali.

Dopo il successo della serie con protagonisti Gabriel Basso e Luciane Buchanan, Netflix ha infatti lanciato un’altra opera a sfondo politico, The Diplomat, con Keri Russell che interpreta una diplomatica Usa in Gran Bretagna in un momento di forte tensione. Pubblicata nel corso della settimana, la serie ha scalato la classifica fino al primo posto assoluto di domenica che ora dovrà cercare di difendere dall’agguerrita concorrenza.

La top ten completa della piattaforma vede Beef in seconda posizione, seguita dal sempreverde Better Call Saul e dal sorprendente The Night Agent.

Quindi, rispettivamente, Love Is Blind, The Marked Heart, Florida Man, Indian Matchmaking, How to Get Rich e All American: Homecoming.



