Netflix Top10: Queen Charlotte debutta al primo posto degli show più visti

Nuova settimana e nuovo aggiornamento sulla classifica americana degli show per la tv di Netflix. A dominare lo scorso week-end la nuova entrata della piattaforma, Queen Charlotte, primo spin-off dell’amata Bridgerton, che ha tirato fuori dal podio The Diplomat.

Netflix ha annunciato che è in preparazione una serie sul donatore seriale con più di cinquecento figli all’attivo e mentre le docu-serie riscuotono sempre più successo tra il pubblico, a dominare la classifica statunitense degli show per la tv continuano a essere le serie di fiction e i reality.

Queen Charlotte, in questo caso, ha saputo rubare la scena della classifica pubblicata questo lunedì, con il primo spin-off dedicato all’universo di Bridgerton che si accaparra il primo posto a dispetto di Firefly Lane e Sweet Tooth, che conquistano rispettivamente le metaforiche medaglie d’argento e di bronzo.

Lo show con protagonista India Amarteifio è ambientato diversi anni prima delle vicende narrate nella serie originale e si concentra sulla giovane regina Carlotta e sul suo percorso verso il potere.

Tornando alla classifica, The Night Agent rimane nella prima metà della lista aggiudicandosi il quinto posto, davanti a Better Call Saul e Beef. Ottava posizione per Bridgerton, che sulle ali della nuova produzione torna a far capolino tra i big della piattaforma.

Le due ultime posizioni in classifica sono state invece appannaggio del reality Jewish Matchmaking e della serie Workin’ Moms.



In attesa di scoprire come andrà questa settimana televisiva sulla piattaforma californiana, vi lasciamo ai nostri consigli sulle serie assolutamente da vedere su Netflix a maggio 2023.