Netflix, è tragedia per un cast: due morti e sei feriti in un incidente d'auto in Messico

Grave lutto nelle fila di Netflix, che si è vista trasformata una serie a produzione in corso in una vera e propria tragedia. L'incidente non è avvenuto sul set, ma a bordo del furgone della produzione che si è schiantato in Messico con tutti a bordo. Due attori sono morti e altri sei i feriti fra la troupe e il resto del cast.

Si tratta di The Chosen One, tradotta in Italia con Il prescelto, serie brasiliana distribuita da Netflix e ambientata in Messico, che stava portando avanti i lavori per i suoi nuovi episodi: trovate qui la nostra recensione della seconda stagione de Il Prescelto. A riferire del gravissimo incidente il Washington Post, che spiega come la tragedia abbia avuto luogo nei pressi di Mulege, nella penisola della Baja California Sur. La troupe e il cast avevano lavorato nella zona di Santa Rosalia e i rapporti delle autorità locali dicono che il furgone è uscito di strada in un'area del deserto e poi si è ribaltato. Il Dipartimento della Cultura della Baja California ha fatto sapere che gli attori Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar sono morti nell'incidente.

Il Prescelto nasce come adattamento di una serie di fumetti nota come American Jesus, originariamente pubblicata sotto il nome di Chosen, creata da Mark Millar e dall'artista Peter Gross. Nella serie, un gruppo di medici si reca in un villaggio messicano per curare i locali, ma questi rifiutano in virtù dei miracoli curativi compiuti da un ragazzo di 12 anni che, a quanto pare, rappresenterebbe la Parusia, la nuova venuta di Cristo, la sua seconda incarnazione. La produzione è gestita da una società indipendente e per ora nessuno degli addetti ai lavori ha commentato l’accaduto. Il Messico non è nuovo a tragedie per il piccolo schermo Netflix, anche se in quel caso fu tutt’altro che accidentale: tristemente noto l’assassinio di un membro della troupe di Narcos Messico nel lontano 2017.