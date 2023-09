Netflix, il trailer di DI4RI 2: la sigla è il nuovo singolo di LDA Castelli di Sabbia

A qualche mese dall'annuncio della data d'uscita di DI4RI 2, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato oggi il trailer dei primi sette episodi della seconda stagione della serie per ragazzi creata da Simona Ercolani e prodotta da Stand By Me.

Le nuove immagini della serie - disponibili nel filmato all'interno del player che trovate in alto - sono accompagnate dalle note di “CASTELLO DI SABBIA”, il nuovo singolo di LDA, artista in gara tra i Big della 73esima edizione del Festival di Sanremo con “Se poi domani”. Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi venerdì 8 settembre, “Castello di sabbia”, colonna sonora perfetta per la fine dell’estate e per i nuovi inizi, sarà la sigla della seconda stagione di DI4RI.

Nei nuovi episodi della serie Netflix gli spettatori ritroveranno i giovani studenti che ora fanno parte della 3°D: Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava). A loro si aggiunge la new entry Bianca (Fiamma Parente), una ragazza talentuosa e solare che si trova da subito benissimo con il gruppo di amici di suo cugino Giulio. Nel cast della serie, che vede la partecipazione di Pow3r e di Luciano Spinelli, anche Emily Shaqiri (Katia) e Gabriele Taurisano (Roby).

DI4RI 2, scritta da Simona Ercolani, con Mariano Di Nardo, Livia Cruciani, Serena Cervoni, Maria Sole Limodio, Flavio Nuccitelli, Angelo Pastore, è diretta da Alessandro Celli e sarà disponibile su Netflix dal 14 settembre. Per maggiori approfondimenti recuperare la recensione della prima stagione di DI4RI.