Netflix, il trailer della Geeked Week ci svela tutte le serie in arrivo!

Il mese di Novembre è (quasi) alle porte e con questo nuovo mese arriva anche anche la Geeked Week 2023. Dal 6 al 12 Novembre preparatevi per anteprime, notizie, e per una settimana di puro intrattenimento!

"È il momento in cui tutti i mondi che amate entrano in collisione. È la settimana in cui ci riuniamo e spacchiamo tutto come delle rockstar! Unitevi a noi sognatori e ribelli. L'attesa è finita": queste le parole d'incoraggiamento che sono pronunciate nel trailer (che vi abbiamo lasciato in calce).

Verso la fine del video, dopo una carrellata di scene in successione di diversi progetti, appaiono i titoli principali che ci aspettano:

Stranger Things Day 2023 (come l'anno scorso, il giorno dedicato all'Upside down cade il 6 Novembre)

(come l'anno scorso, il giorno dedicato all'Upside down cade il 6 Novembre) Rebel Moon

Il Mondo dietro di Te

Squid Game - La Sfida

Yu Yu Hakusho

The Brothers Sun

Scott Pilgrim - La Serie

Ultraman Rising

Sonic Prime

Avatar la Leggenda di Aang

Il problema dei tre corpi

(insieme a tantissimi altri). Ed è proprio per non perdervi le novità specifiche di ogni giorno della settimana, vi rimandiamo al sito ufficiale della Geeked Week 2023.

Quanto siete emozionati per questa settimana in arrivo? Ma soprattutto, quali titoli aspettate di più? Come al solito, non esitate a lasciaterci un commento per farci sapere la vostra opinione!