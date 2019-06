Netflix trasforma la trilogia cinematografica di Snabba Cash in una miniserie originale

Come annunciato da Netflix e già riportato da Variety, il colosso dello streaming online ha ordinato ufficialmente una miniserie in sei episodi basata sulla famosa trilogia cinematografica Snabba Cash (Easy Money), amato franchise svedese di stampo crime che vede come protagonista principale la star Joel Kinnaman.

La serie si baserà come i film sui romanzi bestseller di Jens Lapidus e sarà ambientata nell'intrigante undergoround criminale di Stoccolma, anche se il progetto televisivo prenderà piede dieci anni dopo gli eventi della trilogia cinematografica. Vederemo una società sempre più ossessionato dalla status e dal denaro, mentre jet set e criminalità si incontreranno in modo anche inaspettati.



La serie è sviluppata da Oskar Soderlund, già acclamato sceneggiatore di The Fat and the Angry, scritto tra l'altro insieme a Lapidus, creatore di Snabba Cash ed ex-avvocato di difesa penale svedese che ha venduto oltre 2.2 milioni di copie del libro nella sola Svezia. Lo stesso Lapidus, anche produttore esecutivo, ha dichiarato: "Aspettavo un'opportunità per continuare la storia di Snabba Cash. Resta ancora epica ma racconta anche i nostri tempi sotto una luce priva di filtri. Sarà fantastica".



Il regista dei tre film di Snabba Cash, Tesha Crawford, ha dichiarato che la serie di Netflix "porterà il mondo visto al cinema nuovamente in vita in nuovi modi spettacolari ed entusiasmanti".



Curiosi?