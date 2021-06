Netflix, le tre migliori serie da gustarsi questo weekend: cosa guardare in streaming

State girovagando su Netflix e siete alla ricerca di qualcosa da vedere in questo weekend, ma non sapete che cosa. L'enorme libreria di Netflix, infatti, può intimidire, ma non temete perché ci pensiamo noi a mettere un po' di ordine.

Sex/Life

Billie (Sarah Shahi) è una moglie e madre che sta combattendo l'inevitabile raffreddamento delle passioni con suo marito Cooper (Mike Vogel). Comincia a pensare - e a scrivere - dei vecchi tempi che ha avuto con Brad (Adam Demos), uno dei suoi ex. Finirà per agire su queste fantasie? Probabilmente, visto il titolo, sì.

Il metodo Kominsky

Nonostante l'avanzare dell'età, l'attore Sandy Kominsky è deciso a continuare il proprio lavoro. Insieme all'agente Norman Newlander, l'uomo cerca di trovare la propria collocazione nel panorama hollywoodiano. Su Netflix è arrivata la terza stagione e la durata degli episodi è così breve che potreste davvero completare la visione in un solo weekend. Inoltre la serie ha vinto i premi come Miglior commedia televisiva e Miglior attore ai Golden Globe e sei nomination agli Emmy per questa serie creata da Chuck Lorre.

The A List

The A List, dramma adolescenziale soprannaturale britannico è tornata con la seconda stagione. Le strane esperienze dei gruppi in un campo estivo nella prima stagione sono spiegate come allucinazioni causate da una fuga di sostanze chimiche tossiche, anche se è chiaro che Dave e Brendan sentono che qualcosa di più sinistro è stato nascosto. Nel frattempo, Alex, Kayleigh e Midge vengono portati in un misterioso istituto, che Mia decide di localizzare per svelare ulteriormente cosa sta succedendo a lei e ai suoi amici.

Non dimenticate, inoltre, che solo qualche giorno fa è uscita la quarta stagione di Élite di cui potete leggere la nostra recensione e tra le serie di successo più recenti non potete perdervi Sweet Tooth prodotta da Robert Downey Jr., che potrebbe avere una seconda stagione.