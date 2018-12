Netflix trolla i fan riguardo le serie sui supereroi Marvel

Mentre si sta preparando il campo per l'arrivo della seconda stagione di The Punisher, i fan del Marvel Cinematic Universe sono ancora in lutto per la cancellazione di Daredevil, Luke Cage e Iron Fist.

E, chiaramente, con queste serie cancellate dal giorno alla notte, i fan temono le possibili cancellazioni anche di The Punisher e di Jessica Jones. A far temere il peggio, quantomeno per il serial dedicato a Jessica Jones, è un sondaggio lanciato da Netflix ed arrivato ad alcuni utenti.

Il sondaggio sembra trollare in piena regola gli appassionati e domandare se resterebbero delusi alla notizia della cancellazione di uno degli show proposti. Chiaramente Daredevil, Luke Cage ed anche Iron Fist (anche se nello screenshot non è presente) erano tra le proposte, ma anche Jessica Jones, lasciando intendere che sia la prossima a ricevere la 'fine' dalla piattaforma digitale. Curiosamente, segnalano gli utenti, né Punisher né Defenders era tra le proposte ma questo non rende entrambi gli show 'salvi' (Defenders, chiaramente, non sembra avrà mai una seconda stagione).

I fan sperano che la Disney possa rilanciare questi show su Disney+ o da qualche altra parte, ma qualche cavillo legale impedisce allo studio di poter utilizzare questi personaggi per almeno due anni dalla cancellazione dei loro show su Netflix.