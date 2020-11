Netflix USA accoglie le 10 stagioni di Stargate SG-1: arriveranno anche in Italia?

Continua ad ampliarsi il catalogo del colosso dello streaming: dopo l'annuncio della serie Netflix in collaborazione con i The Jackals, sono in arrivo anche le stagioni dello show Stargate SG-1, opera ispirata al famoso film.

Andata in onda per la prima volta nel 1997, Stargate SG-1 ha ampliato l'universo narrativo creato da Dean Devlin e Roland Emmerich, concludendosi dopo 10 stagioni e dando vita anche a due film che hanno mostrato ai numerosi fan il destino dei protagonisti della serie. Gli appassionati americani quindi potranno rivedere tutti gli episodi dello show con Amanda Tapping, Christopher Jedge e Michael Shanks, che saranno disponibili nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo primo dicembre. Per ora non ci sono annunci riguardo la sua presenza nella versione italiana, anche se difficilmente sarà aggiunta al suo catalogo, in quanto le dieci stagioni di Stargate fanno parte del palinsesto disponibile su Tim Vision.

I fan sperano comunque di poter vedere altre opere ambientate nell'originale universo, in particolare dopo la messa in onda di Stargate Origins, che non ha riscosso il successo sperato dai dirigenti di MGM Television. In attesa di ulteriori informazioni, vi segnaliamo questa intervista a dipendenti di Netflix, in cui parlano dei motivi per le numerose cancellazioni del colosso dello streaming.