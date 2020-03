Netflix USA pubblica una lista di show tv da recuperare nel periodo Coronavirus

Netflix ha twittato una lista di show tv per gli utenti in questo periodo in cui la pandemia Coronavirus li sta costringendo in casa. Anche gli USA in questi giorni stanno facendo i conti con questo problema tanto da cancellare diverse produzioni e distribuzioni di serie tv e film, in aggiunta ad annunci di star contagiate, come Tom Hanks.

Netflix cerca di consigliare i suoi abbonati con una serie di titoli per un binge-watching da recuperare o per rewatch di show già visti.

I titoli inseriti nella lista di Netflix USA sono Skin, Being Mary Jane, The West Wing, Shameless, Once Upon a Time, Kim's Convenience, The 4400, Forensic Files, Dexter, That 70s Show, Gotham, Greenleaf, Streghe, Weeds, Sherlock, NCIS, Lost Girl, The Bachelor, The 100 e Scandal.



Tutto l'intrattenimento possibile, visto che è plausibile pensare che in questo mese molte persone usufruiranno in maniera più consistente di servizi streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e Hulu.

Molti utenti hanno criticato Netflix per la serie di documentari sulle pandemie ma in realtà quei titoli erano già presenti nella libreria del servizio streaming e sono semplicemente diventati un trend perché proprio in questo periodo gli utenti hanno scoperto la loro presenza nel pacchetto.

La docu-serie Pandemic ha fatto il boom di pubblico in questi giorni su Netflix. Per quanto riguarda il futuro, c'è chi prevede una crisi di mercato per Netflix, e quindi un futuro complicato anche per il colosso dello streaming.