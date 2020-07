Netflix vs Prime Video: chi ha le esclusive migliori? IMDB elegge il vincitore

Nonostante al tavolo dei contendenti si siano recentemente unite piattaforma come Apple TV+, Disney+ ed HBO Max, l'eterna partita si gioca sempre tra Netflix ed Amazon Prime Video. Oggi gran parte dei binge watcher dispone di entrambe le piattaforme, preferendo a turno l'una o l'altra: ma chi è la migliore?

La battaglia è stata davvero ardua e divisivo, ma tra soggettivismo e fredda matematica si è arrivati ad un verdetto: al primo posto troviamo Amazon Prime Video, con un punteggio medio di 7.49/10, segue poi Apple TV+, con 7,13/10 e infine troviamo Netflix, distaccata di pochissimo con il suo 7.11/10.

Se i numeri parlano chiaro è bene tenere a mente che la media è stata fatta in relazione anche alle rispettive librerie, che per numero di contenuti vedono sicuramente al primo posto la N rossa. Purtroppo la gran quantità di produzioni e serie stavolta ha giocato a suo sfavore, soprattutto quando leader indiscussi del piccolo schermo come Stranger Things (8.8) e il sensazionale documentario Our Planet (9.3) devono fare i conti con veri e propri flop, seriali o cinematografici.

Dal canto loro Prime Video e Apple TV+ hanno librerie numericamente inferiori ai Netflix Original, ma che che nel complesso hanno pesato di più: See con Jason Momoa e Servant di N. Night Shyamalant hanno infatti totalizzato 7.6, mentre The Boys 8.7. Il punteggio complessivamente totalizzato ha tenuto conto non solo di queste produzioni, attualmente al lavoro sulla stagione 2, ma anche delle imminenti aggiunte quali la serie de Il Signore degli Anelli, che unirà un budget mostruoso ad una delle avventure più care al mondo fantasy.

Come sempre, queste classifiche son in costante aggiornamento e a fare la differenza sono proprio i gli utenti delle stesse piattaforme: qual è la vostra preferita? Perché? Fatecelo sapere nei commenti!