Netflix vuole degli spin-off di Peaky Blinders ed Tyler Rake! Cosa c'è in programma?

In questi ultimi mesi si è parlato spesso di una continuazione di Peaky Blinders, facendo riferimento a un film che avrebbe chiuso o ampliato ulteriormente la storia delle sei stagioni finora disponibili. Allo stesso tempo, Netflix starebbe spingendo per arricchire questo franchise televisivo con nuove storie e questo vale anche per Tyler Rake.

Il colosso dello streaming possiede ormai diverse proprietà intellettuali molto amate ed è chiaramente giunto il momento di sviluppare questi film e spettacoli televisivi per renderli dei franchise ancora più ampi, seguendo la strada tracciata dalla maggior parte degli altri studios di Hollywood.

Sembra che i mondi di Tyler Rake e Peaky Blinders saranno tra i primi a ricevere delle espansioni da parte di Netflix, con nuovi show spinoff in fase di sviluppo per entrambi i titoli.

Un nuovo articolo di Bloomberg ha descritto in dettaglio alcuni dei grandi progetti di franchising in cantiere per Netflix, che sta cercando di dare una spinta massiccia alle sue IP esistenti. Mercoledì, la più grande serie nella storia della piattaforma, è ovviamente in prima linea in questi piani. Sono in fase di sviluppo diversi spin-off per la serie con Jenna Ortega, tra cui un potenziale show sullo zio Fester di Fred Armisen. Mentre Mercoledì sembra essere la priorità, anche Peaky Blinders ed Tyler Rake sono sulla lista dei nuovi progetti televisivi attualmente in fase di sviluppo.

Per quanto riguarda Tyler Rake, l'articolo di Bloomberg indica che sarebbe in fase di creazione una serie televisiva ambientata nel mondo del franchise d'azione di Chris Hemsworth. Non ci sono dettagli sulla potenziale serie, ma gli eventi di Tyler Rake 2 hanno aperto la strada a diverse e possibili storie, tra cui quella che coinvolge il personaggio interpretato da Idris Elba.

Sembra, inoltre, che Peaky Blinders abbia due diversi spin-off in fase di sviluppo. Uno sarà incentrato su Polly, la matriarca della famiglia Shelby, interpretata nella serie originale dalla compianta Helen McCrory. L'altra storia dovrebbe essere ambientata a Boston a metà del XX secolo, decenni dopo gli eventi raccontati in Peaky Blinders.

Oltre a un potenziale progetto televisivo, il franchise con Hemsworth è già pronto per Tyler Rake 3 con il regista Sam Hargrave di ritorno. Un po' di tempo fa, in occasione dell'evento TUDUM di Netflix, Hemsworth è salito sul palco per confermare che Tyler Rake 3 era già in lavorazione.

"Voglio ringraziare tutti voi sinceramente dal profondo del mio cuore, i fan e il supporto per il primo film. Non saremmo qui senza di voi. Quindi grazie, grazie mille", ha detto Hemsworth ai fan dal palco del TUDUM. "So che è appena uscito Tyler Rake 2, ma qualcuno è interessato a vedere ancora Tyler Rake in futuro? Beh, indovinate un po', perché tra di noi, tra noi amici, stiamo già parlando di Tyler Rake 3 grazie al vostro responso positivo".