Netflix, Will Smith, Pedro Pascal e molti altri nel trailer di Amend The Fight For America

Abbiamo scoperto quali saranno le novità di febbraio del catalogo di Netflix, inoltre nelle scorse ore il colosso dello streaming ha condiviso un trailer dedicato ad un nuovo documentario con Will Smith e molti altri.

Trovate il filmato in calce alla notizia, caricato sul canale YouTube ufficiale di Netflix, scopriamo così che Amend: The Fight For America sarà una docuserie divisa in sei parti, condotta da Will Smith e che analizzerà il celebre quattordicesimo emendamento della costituzione americana. Per chi non lo sapesse, si tratta di un articolo che garantisce la libertà e la protezione di tutti i cittadini americani, ed è stato al centro della lotta politica di Martin Luther King Jr. e Fredrik Douglass. Insieme al famoso attore, interverranno anche Pedro Pascal, Samuel L. Jackson, Mahershala Ali, Diane Lane e molti altri, che introdurranno discorsi e articoli a difesa di questo emendamento.

La docuserie sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 17 febbraio, tra i produttori di Amen: The Fight For America troviamo anche Larry Wilmore, famoso per il suo lavoro in "Willy, il principe di Bel-Air". Se siete interessati ad altri documentari sulla celebre piattaforma streaming, vi segnaliamo il trailer di Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, prodotto da Netflix.