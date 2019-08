Il network americano HBO rinnova Westworld per una quarta stagione

Sembrerebbe già confermata una quarta stagione per la serie western fantascientifica di HBO, Westworld. Secondo Discussing Film, potremmo vederla già nei primi mesi del 2021.

Non è ancora andata in onda la terza stagione di Westworld, che già si parla di rinnovo anticipato per la serie tv creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Stando a quanto riportato da Discussing Film, che ha pubblicato la notizia in esclusiva, le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare negli ultimi mesi del 2019, mentre la messa in onda sarebbe programmata per inizio 2020.

Inoltre, Nolan e Joy sarebbero attesi al timone anche dei futuri episodi, in qualità di showrunner.

Il trailer e i poster della terza stagione sono stati diffusi dopo il panel del Comic-Con di San Diego dedicato alla serie. Novità più attesa di questa stagione, i personaggi di Lena Waithe e Aaron Paul, che si preannunciano davvero interessanti.

Con il concludersi della sua serie di punta, Game of Thrones, HBO ha probabilmente bisogno di eleggere un erede simbolico, e Westworld, assieme agli annunciati prequel di GoT e i nuovi Watchmen e Queste Oscure Materie (senza dimenticarci di The Nevers di Whedon), potrebbe essere un'opzione valida.

Non abbiamo ancora una data esatta per il suo debutto, ma la terza stagione di Westworld è in programma per fine anno.