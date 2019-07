Il network TV Land rinnova Younger per una settima stagione

Rinnovata per una settima stagione la serie tv di TV Land con protagonista Sutton Foster, Younger, diventando così la più longeva tra quelle prodotte dal network.

Le avventure di Liza continueranno per un'altra stagione.

La serie tv che vede Sutton Foster (attrice prediletta da Amy Sherman-Palladino, che di recente l'ha inserita anche nel revival di Gilmore Girls) protagonista è stata rinnovata dal network TV Land, che si è detto pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti dalla serie in questi anni, e soprattutto di recente.

"Stagione dopo stagione, Younger ha continuato a raggiungere nuove vette e a costruire una fanbase incredibilmente leale. Adoriamo questo fantastico cast pieno di talento e non vediamo l'ora di scoprire quali sono i progetti di [Darren Star] per la settima stagione" ha dichiarato Keith Cox, Presidente di sviluppo e produzione dei contenuti per Paramount Network e TV Land.

Younger è attualmente alla sua sesta stagione, e l'ultima season premiere ha fatto registrare al canale un rating senza precedenti nella fascia di spettatori dai 25 ai 54 anni, oltre a un aumento del pubblico del 20% rispetto alla stagione precedente. La serie sembra essere anche la favorita del network tra il pubblico femminile.

Creatore, produttore esecutivo, sceneggiatore e showrunner della serie è Darren Star (Sex and The City, Beverly Hills, 90210), che ha confermato di avere tra le mani un altro successo.