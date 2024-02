Neuromante: Robert Pattinson interpreterà Case nell'adattamento Apple?

Arrivano delle indiscrezioni importanti per quanto riguardi la serie Apple dedicata a Neuromante , il romanzo di culto di William Gibson. Stando a quanto riportato dall’insider Daniel Richtman, infatti, sarebbero stati scelti regista e sceneggiatore e si starebbe cercando di convincere Robert Pattinson per il ruolo di protagonista.

Dopo aver parlato di 5 serie che da sole valgono l’abbonamento a Apple TV+, torniamo a parlare dei progetti futuri per la piattaforma di streaming, condividendo gli ultimi rumor relativi a Neuromante, adattamento da uno dei romanzi precursori e più importanti dell’immaginario cyberpunk.

Daniel Richtman, celebre per la sua conoscenza dell’ambiente, ha infatti rivelato che lo showrunner della serie tv dovrebbe essere Graham Roland, mentre alla regia potremmo ritrovare J.D. Dillard.

Ancora più eclatanti sarebbero i nomi contattati dalla produzione per la parte di Case, il protagonista della vicenda: dopo aver tastato il terreno con Oscar Isaac, Chris Evans, Taron Egerton, Jeremy Allen White e Nicholas Hoult, sembrerebbe infatti che la parte sia stata offerta a Robert Pattinson, chiamato ancora una volta a prendere parte a un’opera decisamente dark dopo l’ottimo lavoro fatto in The Batman.

Neuromante è stato il primo romanzo di William Gibson e ha posto delle basi fondamentali per le narrazioni fantascientifiche degli anni successivi, diventando fonte d'ispirazione imprescindibile di tantissime opere del genere.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sull’ambizioso progetto e di capire se le indiscrezioni si riveleranno fondate, vi lasciamo a 5 capolavori cyberpunk da riscoprire.