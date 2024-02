Neuromante, la trama della nuova serie tv: Robert Pattinson sarà nel cast?

Qual è la trama di Neuromante? In queste ore Apple TV+ ha annunciato ufficialmente Neuromante, una nuova serie tv cyberpunk in arrivo per la piattaforma di streaming on demand.

La serie sarà basata sull'omonimo romanzo di William Gibson, celebre autore della fantascienza e considerato il padre del cyberpunk: per chi non lo sapesse, la storia di Neuromante ha per protagonista Case, che in un mondo in cui le mafie della finanza e dell'elettronica possiedono ogni cosa, dalle autostrade informatiche agli hacker dai poteri neuromantici, si è messo contro l'organizzazione sbagliata e per vendetta è stato privato della capacità di connettersi al cyberspazio. Incontrerà qualcuno disposto a ricostruirgli le sinapsi bruciate, a patto però di portare a termine un'ultima pericolosa missione.

Il libro di William Gibson ha vinto i principali riconoscimenti del genere fantascientifico, come l'Hugo, il Nebula e il Philip Dick Award, ed è considerato come l'opera che ha dato origine all'universo virtuale e narrativo del cyberpunk, traguardo che gli ha conferito la dignità letteraria di un grande classico della letteratura.

Nei giorni scorsi, prima dell'annuncio ufficiale di Apple, per il ruolo di Case si era fatto il nome di Robert Pattinson nel cast di Neuromante, ma al momento non possiamo far altro che attendere novità da parte dei produttori.

