Never Have I Ever, Netflix rinnova la serie di Mindy Kaling per una seconda stagione

Netflix ha ufficialmente rinnovato Never Have I Ever, la serie tv che vede tra i suoi ideatori anche l'attrice Mindy Kaling, per una seconda stagione.

Devi Vishwakumar tornerà per una seconda stagione.

Era abbastanza prevedibile, visto il successo di critica e pubblico ottenuto dalla prima stagione, ma lo show ideato da Mindy Kaling e Lang Fisher, Never Have I Ever (Non Ho Mai...), è stato ufficialmente rinnovato da Netflix.

Continueranno dunque le avventure della giovane Devi (Maitreyi Ramakrishnan), teenager di origini indiane che deve affrontare a modo suo i problemi scolastici, familiari e sentimentali che porta con sé l'adolescenza, specialmente nel suo caso. Ma almeno lei ha la leggenda del tennis John McEnroe a farle da voce narrante.

Nell'ultimo episodio della prima stagione, Devi ha finalmente fatto pace con la madre, dopo essere persino scappata di casa per un po'. Ma da come si sono messe le cose sul finire dell'episodio, per quanto riguarda invece la sua situazione sentimentale...

La seconda stagione di Never Have I Ever vedrà tornare, oltre alla sua protagonista, anche Poorna Jagannathan (Dr. Nalini Vishwakumar), Richa Moorjani (Kamala), l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. Darren Barnett (Paxton Hall-Yoshida), Darren Barnet, Jaren Lewison (Ben Gross), Lee Rodriguez e Ramona Young (Fabiola e Eleanor).

Siete contenti di questo rinnovo? Fateci sapere nei commenti.