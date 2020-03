Never Have I Ever: prima occhiata alla nuova serie Netflix con Kelly Kapoor

Netflix ha diffuso oggi in streaming il primo teaser trailer di Never Have I Ever, nuova serie a tema adolescenziale creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, il cui debutto sulla piattaforma di streaming digitale avverrà il prossimo 27 aprile.

La Kaling è nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla sit-com The Office (parliamo del remake americano con protagonista Steve Carell) e per aver creato anche The Mindy Project, divenuta la prima sit-com statunitense ad avere come protagonista una donna di origini sud-asiatiche.

Never Have I Ever sarà incentrata sulle ansie più comuni dell'adolescenza per una teenager indiano-americana che vive nella San Fernando Valley. Interpretata dall'esordiente Maitreyi Ramakrishnan, scelta dalla Kaling fra più di quindicimila candidate, la serie racconterà appunto di Devi, una "più che brillante quindicenne indiano-americana di prima generazione alle prese con i tormenti di un’adolescenza da nerd, fatta di successi scolastici e imbarazzi sociali".

Rivolgendosi agli dei indù nella preghiera che si vede nel teaser, la protagonista dice: "Penso si possa dire che l’anno scorso ha fatto schifo per tutta una serie di motivi... Quindi ho pensato a un paio di modi coi quali potreste farvi perdonare. Tra questi, vorrei avere la possibilità di dire “Per me niente cocaina” a una festa di scuola e trovare un fidanzato, può anche essere stupido, purché sia un figo da paura..."

Nel corso di un'intervista concessa a Variety, la creatrice ha spiegato: "La nostra serie racconta di Tamil, di una comunità di persone originarie dell’India meridionale, con la pelle molto scura. Mi ritengo molto fortunata ad avere la possibilità di fare una serie su una nerd indiana che prova a comportarsi male, è un contesto con cui ho molta familiarità".

Come detto, la serie sarà disponibile su Netflix il 27 aprile 2020.