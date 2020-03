New Amsterdam, NBC non trasmetterà l'episodio dello show con al centro una pandemia

Almeno per il momento, New Amsterdam non manderà in onda l'episodio del 7 aprile Our Doors Are Always Open, con argomento principale... Una pandemia.

È difficile che la realtà superi la fantasia, ma negli ultimi tempi sembra davvero di vivere in un mondo venuto fuori da una delle migliori/peggiori distopie.

E secondo il creatore della serie di NBC New Amsterdam, David Schulner, "il mondo adesso ha bisogno di molta meno fantasia e molti più fatti".

Questo è uno dei motivi per cui NBC ha deciso che l'episodio dello show Our Doors Are Always Open, scritto nel 2019 e precedentemente intitolato Pandemic, non verrà mandato in onda, almeno per i mesi a venire.

In un saggio apparso sul sito Deadline, Schulner ha spiegato perché si trova perfettamente d'accordo con il network: "Nell'episodio mostravamo cosa accade quando il nostro ospedale deve piantare delle tende nel parcheggio perchè ogni letto è occupato".

New Amsterdam è ispirato e filma i suoi episodi all'Ospedale Pubblico di Bellevue, a New York. E come riporta il sito, questa mattina proprio al Bellevue Hospital dei soldati stavano piantando delle tende per prepararsi a un potenziale aumento di pazienti a causa del Coronavirus.

"E a volte, ciò che vediamo riflesso nello specchio è troppo terrificante" ha dichiarato Schulner.

Delle repliche della serie verranno mandate in onda per le prossime due settimane, per poi proseguire con il regolare corso degli episodi (eccetto Our Doors Are Always Open, che verrà trasmesso in un non ancora specificato futuro) girati prima dell'interruzione delle riprese.

Ricordiamo che tra i contagiati dal virus c'è anche Daniel Dae Kim, guest star ricorrente dello show, così come uno sceneggiatore e tre membri della crew di New Amsterdam.